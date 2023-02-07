В 2023 году по программе «Наш двор» в Тукаевском районе обновят дворы на 118 млн рублей

В этом году 21 придомовая территория в поселениях Тукаевского района будет благоустроена в рамках республиканской программы «Наш двор». На эти цели направят более 118 млн рублей. Об этом на брифинге сообщил журналистам глава Тукаевского муниципального района Фаил Камаев.

Он напомнил, что в состав района входят только сельские поселения (ни одного города). На их территории расположены 257 многоквартирных домов, созданных для переселения работников сельского хозяйства. При этом развитию дворовых территорий не уделялось должного внимания, поэтому реализация программы «Наш двор» здесь имела свою специфику.

«На первых этапах не всем жителям понравились нововведения. Во дворах многие из них хаотично размещали гаражи, хозяйственные постройки. Но на протяжении трех лет при взаимодействии с жителями и с учетом их мнений ведутся работы по благоустройству», — пояснил Камаев.

По его словам, местным жителям доводят всю необходимую информацию по планируемым работам, с ними обсуждают необходимые меры по расчистке и приведению в порядок придомовых площадок.

«При таком подходе за период действия программы в районе были отремонтированы 50 дворов. В первые два года работы проводились в крупных населенных пунктах. <…> В прошлом году выполнено благоустройство 29 дворовых территорий. Лимит финансирования программы на 2023 год составляет 118,8 млн рублей на 21 придомовую территорию», — резюмировал Фаил Камаев.