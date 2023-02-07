В 2023 году по программе «Наш двор» в Татарстане обустроят 960 придомовых территорий

В наступившем году реализация программы «Наш двор» затронет еще 960 придомовых площадок по всему Татарстану. Для этого предусмотрено 9 млрд рублей, большая часть из которых пойдет на дорожные работы во дворах. Об этом на брифинге рассказал журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он напомнил, что масштабная республиканская программа, инициатором которой был Раис Татарстана Рустам Минниханов, в текущем году перейдет на четвертый год реализации. В 2019-м, перед стартом программы, в республике проинспектировали около 9,5 тыс. домов. По итогам осмотров стало понятно, что в благоустройстве нуждаются примерно 7 тыс. дворовых территорий.

Работы по программе «Наш двор» включают ремонт дорог и тротуаров, установку урн, обновление наружного освещения, монтаж детского и спортивного оборудования, обустройство мусорных площадок, а также установку хозяйственного оборудования.

«За три года реализации сделано очень многое. Были благоустроены 3 379 придомовых территорий на общую сумму в 25 млрд рублей. Есть целый ряд муниципалитетов, это 11 муниципальных образований, где программа мероприятий полностью выполнена», — отметил Айзатуллин.

По словам министра, даже с учетом непростой экономической ситуации объемы финансирования по программе не только не снижаются, но и растут.

«В 2023 году планируется обустроить 960 дворовых территорий с сохранением прежнего уровня финансирования в 9 млрд рублей. Из них 7,5 млрд рублей пойдут на дорожные работы», — резюмировал Марат Айзатуллин и призвал муниципалитеты и жителей бережно относиться к обновленным дворам.