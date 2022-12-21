«Пространство для души»: ПФР открыл в Татарстане первый Центр активного долголетия

Первый в Татарстане Центр общения старшего поколения открылся в помещении клиентской службы Пенсионного фонда в Азнакаевском районе Татарстана. Если он будет востребован пожилыми людьми¸ то в 2023 году по республике будет открыто еще нескольких подобных организаций. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Татарстану.

«Татарстан стал одним из пяти пилотных регионов, где на базе отделения Пенсионного фонда заработал Центр активного долголетия. В новом учреждении будет организован досуг пожилых людей. Здесь они обретут новых друзей, а также дополнительные навыки и умения. Если центр будет востребован, то в новом году федеральный центр примет решение об открытии других подобных учреждений», – отметили в пресс-службе.

Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин заявил, что новый центр станет «своеобразным пространством для души пожилых людей». В новом учреждении для них будут организованы трансляции кинофильмов, литературные вечера, мастер-классы и различные образовательные программы. В помещении есть мини-библиотека, музыкальные инструменты, наборы для рукоделия и настольные игры. В дальнейших планах ПФР – открытие таких центров и в других клиентских офисах республики.