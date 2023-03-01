©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В 2023 году первые подростковые клубы появятся в трех районах Татарстана
В 2023 году запланировано открытие первых подростковых клубов в Нурлатском, Алькеевском и Ютазинском районах Татарстана. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.
«Благодаря республиканской программе в 2023 году подростковые клубы начнут свою работу там, где до настоящего времени их не было вообще: Нурлатский, Ютазинский, и Алькеевский районы. Это станет большим подспорьем в профилактической работе», – сказал он.
Министр особо подчеркнул роль подростковых клубов в профилактике и предупреждении социально-негативного поведения молодых людей. По словам Садыкова, каждый подросток, состоящий на учете в республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, в соответствии с новой учетной политикой, буквально расписан и закреплен за «общественными воспитателями».
«Подростковые клубы – место, где мы уже ведем, и должны совместно с муниципальными образованиями значительно усилить работу с данной категорией молодежи», – заключил Садыков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»