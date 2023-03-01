В 2023 году первые подростковые клубы появятся в трех районах Татарстана

В 2023 году запланировано открытие первых подростковых клубов в Нурлатском, Алькеевском и Ютазинском районах Татарстана. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«Благодаря республиканской программе в 2023 году подростковые клубы начнут свою работу там, где до настоящего времени их не было вообще: Нурлатский, Ютазинский, и Алькеевский районы. Это станет большим подспорьем в профилактической работе», – сказал он.

Министр особо подчеркнул роль подростковых клубов в профилактике и предупреждении социально-негативного поведения молодых людей. По словам Садыкова, каждый подросток, состоящий на учете в республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, в соответствии с новой учетной политикой, буквально расписан и закреплен за «общественными воспитателями».

«Подростковые клубы – место, где мы уже ведем, и должны совместно с муниципальными образованиями значительно усилить работу с данной категорией молодежи», – заключил Садыков.