В 2023 году отремонтируют подъездные пути к пяти детским оздоровительным лагерям РТ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По программе «Ремонт подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи» в этом году отремонтированы пути к четырем детским лагерям, до конца года будет проложена дорога к еще одному учреждению, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Программа ремонта подъездных путей к детским лагерям реализуется в Татарстане с 2019 года совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. За это время отремонтированы дороги к 51 объекту — 67,9 км. В этом году работы полностью завершены в четырех учреждениях, а также продолжается работа по ремонту дороги у лагеря „Аргамак“ в Камско-Устьинском районе, которая станет пожарным проездом. Общее финансирование программы на 2023 год — 250 млн рублей», — отметил замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

Так, в этом году отремонтирована дорога протяженностью 5 км к лагерю «Мечта» Республиканского центра «Лето». Установлены лежачие полицейские, а также сделаны парковочные места к лагерю для автобусов.

Отремонтировано 200 метров участка дороги к детскому оздоровительному лагерю «Шифа» в Муслюмовском районе.

Выполнены работы по ремонту дороги протяженностью 2,8 км к складам детского оздоровительного лагеря «Дубок» Молодежного центра «Сәләт», расположенный в Алексеевском районе.

Установлены знаки дорожного движения и обновлена дорога протяжённостью 2,1 км к муниципальному бюджетному учреждению «Оздоровительно-досуговый лагерь «Заря» Нижнекамского района.