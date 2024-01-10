В 2023 году общий объем торгов на Мосбирже вырос на 200 трлн рублей

1,3 квадралн рублей - таков общий объем торгов на Мосбирже в 2023 году. (квадралион - это цифра с 15 нулями). Интересно, что по сравнению с 2022-м эта сумма выросла на 200 трлн (в позапрошлый год было 1,1 квадралн). Такие данные опубликовала торговая площадка.

Отмечается, что в декабре 2023-го общий объем торгов достиг 139,6 трлн рублей (+45 трлн рублей по сравнению с декабрем 2022-го).

Если оценивать конкретные инструменты, то объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2 094 млрд рублей в декабре 2023 года (+1 305 млрд относительно декабря 2022-го). Объем торгов облигациями составил 2 800 млрд рублей (- 618 млрд рублей). При этом торги валютой составили 38 659 млрд рублей (+17 654 млрд).