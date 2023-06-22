В 2023 году организация «Подросток» объединила более 18 тысяч детей в Татарстане

Сегодня депутаты Государственного Совета Татарстана посетили казанский подростковый клуб «Лимонад» объединения молодежных центров «Подросток». В рамках визита парламентарии осмотрели спортивный, музыкальный и хореографические залы, многофункциональные кабинеты, а также пообщались с молодежью Казани.

Фото: © Гилязидинова Галина / «Татар-информ»

Делегацию встретила руководитель объединения молодежных клубов «Подросток» в Казани Екатерина Согрина. Она рассказала гостям, что организация предлагает молодежи, какие направления наиболее популярны у подростков и детей, а также поделилась планами на ближайшее время.

«В этом году нашему объединению исполняется 35 лет. Я думаю, что многие знают, с чего началась наша история. Сегодня мы приумножаем то, что с годами накапливалось, приобретаем новые объекты, однако миссия наша остается неизменной – это увлечение детей и молодежи, организация доступной деятельности непосредственно в шаговой доступности от самих детей и подростков», – отметила Согрина.

По ее словам, объединение «Подросток» – крупнейшая сеть молодежных клубов по месту жительства в Татарстане для детей, подростков и молодежи в возрасте до 35 лет. Сегодня в республике работают более 66 молодежных центров, которые объединяют 18 тыс. человек

«Выходя из школы, ребенок придет туда, где ему будет интересно. Чтобы ребенку было комфортно, мы стараемся возродить то, что, если подросток не записан на какие-либо кружки, ему было чем заняться в наших клубах – почитать книги, поиграть в настольный теннис или настольные игры. Мы также заинтересованы в том, чтобы открыть новые направления в будущем. Так, в августе состоятся стратегические сессии для родителей, детей и подростков, где каждый поделится мнением о том, какие направления должны быть в клубе», – рассказала руководитель объединения.

В 2023 году в рамках республиканской программы капитального ремонта подростковых клубов будут отремонтированы два объекта: «Вертолет» и «Лидер» – с общим объемом финансирования более 200 млн рублей, а также ведется строительство трехэтажного центра по улице Короленко.

За 2020-2022 годы по программе капитального ремонта отремонтировано и оснащено новым оборудованием 18 подростковых клубов, общий объем финансирования составил более 190 млн рублей. Таким образом, к концу 2023 года будет отремонтировано 73% молодежных клубов объединения «Подросток». После ремонта в подростковых клубах открываются современные и востребованные кружки и секции технического и интеллектуального творчества, IT-технологий, робототехники, 3D-моделирования.