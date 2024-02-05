В Татарстане предложили сократить разрыв между числом регистраций и сдач норм ГТО

В 2023 году нормы ГТО в Татарстане сдали почти 120 тыс. человек, из них более 24 тыс. получили золотые значки, свыше 21 тыс. – серебряные и около 23 тыс. – бронзовые. Об этом на заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике сообщил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Лидерами за весь цикл внедрения норм ГТО стали Сабинский, Азнакаевский и Дрожжановский районы Татарстана. Республика в общероссийском рейтинге находится на 18-м месте по числу сдач нормативов», – рассказал спикер.

Всего в электронной системе ГТО зарегистрировано более 1 млн человек, при этом сдали нормативы только порядка 500 тыс. граждан. За все время было выдано более 365 тыс. знаков, из которых свыше 100 тыс. золотых, добавил Садриев.

«По федеральному проекту “Спорт – норм жизни” национального проекта “Демография” в каждом районе Татарстана создаются площадки для подготовки к сдаче норм ГТО. В 2023 году было закуплено пять комплектов оборудования, которые установлены в Агрызском, Бавлинском, Камско-Устьинском, Лаишевском и Мензелинском районах», – продолжил замминистра.

Он напомнил, что Татарстан остается первым и единственным регионом России, который провел сдачу норм ГТО для детей из Луганской народной республики.

Депутаты обратили внимание на большую разницу между зарегистрированными на электронной площадке и сдавшими нормы ГТО. При этом особое внимание было уделено школьникам, так как многие из них даже не знают о существовании такого комплекса.

С инициативой позволить учителям физкультуры в школах принимать нормативы ГТО выступила депутат Госсовета РТ Светлана Вострикова. По ее словам, зачастую среди учеников только те, кто занимаются в спортивных школах, сдавали нормы ГТО.

«Сдача норм ГТО должна быть более масштабна. Для этого нам нужны все учителя физкультуры. А им за это можно добавить надбавки», – отметила она.

В ответ Садриев заметил, что сдача норм ГТО регулируется федеральным центром. Для того чтобы человек мог принимать нормативы, он должен пройти большое обучение, поэтому сразу дать такое право учителям физической культуры не представляется возможным.

«Мы можем выйти с инициативой к официальному центру, чтобы сделать систему более гибкой. Нужно сформировать эту инициативу», – заключила Вострикова.

При этом в некоторых районах Татарстане уже есть опыт, когда учителя принимают нормативы. Однако массово это сделать проблематично, заметил Ильдар Садриев.