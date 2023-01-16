В 2023 году начнутся работы по восстановлению Троицкой церкви в Чистопольском районе

В 2023 году начнут разрабатывать проект по восстановлению Троицкой церкви в селе Малый Толкиш в Чистопольском районе Татарстана. Она была построена в XIX веке на средства купца Стахеева. Об этом на совместной коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Государственного комитета РТ по туризму сообщил Председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин.

«Это старинный храм, построенный на средства прихожан и известного елабужского купца Ивана Стахеева. Мы слышим мольбу жителей трех кряшенских сел, для которых важно возродить храм для молитв. На 2023 год запланирована разработка научно-проектной документации Троицкой церкви», – сказал спикер.

Помимо этого, будут продолжены работы и на других памятниках деревянного зодчества в Татарстане. Так, завершат реставрационные работы в Михайло-Архангельской церкви в Камско-Устьинском районе, продолжится реставрация заводской мечети в Казани, дома Даутова в Атнинском районе, добавил Гущин.

Также большая работа будет проведена в мечети в деревне Айбаш в Высокогорском районе, где в прошлом году порывами ветра снесло минарет. Сейчас там предприняты срочные противоаварийные меры.