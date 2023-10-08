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В 2023 году на Вознесенском тракте и более чем 20 улицах Казани провели озеленение
В этом году на Вознесенском тракте, Горьковском шоссе и более чем 20 улицах Казани провели озеленение. Посадку завершат к 15 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.
«На сегодня работы выполнены на 75%. Зеленее стало на таких дорогах, как Вознесенский тракт, внутриквартальный проезд по улице Козина, разворот на Горьковском шоссе, улице Назарбаева и еще на 20 центральных улицах», — отмечается в сообщении.
Всего МУП «Горводзеленхоз» в этом году планирует посадить около 2 тыс. крупномерных деревьев и 15 тыс. кустарников.
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