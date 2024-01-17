В 2023 году на Волге и Каме сотрудники Росгвардии задержали 21 браконьера

Во время рейдовых мероприятий на акваториях рек Волга и Кама в период навигации военнослужащими взвода катеров выполнено около 80 задач по охране общественного порядка. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Суммарная протяженность маршрутов патрулирования составила около 7 тысяч километров. В результате, по подозрению в совершении преступлений задержан 21 человек, более 500 привлечено к административной ответственности.

У злоумышленников изъяли 60 незаконных орудий лова, общая протяженность которых достигает 5,5 км.