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В 2023 году на Волге и Каме сотрудники Росгвардии задержали 21 браконьера
Во время рейдовых мероприятий на акваториях рек Волга и Кама в период навигации военнослужащими взвода катеров выполнено около 80 задач по охране общественного порядка. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.
Суммарная протяженность маршрутов патрулирования составила около 7 тысяч километров. В результате, по подозрению в совершении преступлений задержан 21 человек, более 500 привлечено к административной ответственности.
У злоумышленников изъяли 60 незаконных орудий лова, общая протяженность которых достигает 5,5 км.
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