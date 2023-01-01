В 2023 году на развитие дорог Татарстана по нацпроекту направят 11,2 млрд рублей

11,2 млрд рублей выделят в 2023 году на дороги Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Из них 5,8 млрд рублей из бюджета республики направят на ремонт автомобильных дорог регионального значения и комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Еще 1,4 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на развитие инфраструктуры Казани. На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений направят 3,8 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей — из федерального бюджета и более 7 млн рублей — из бюджета республики.

На внедрение интеллектуальных транспортных систем из федерального бюджета направят 224,3 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что по итогам 2022 года в Татарстане отремонтировали более 170 км автомобильных дорог, общая сумма финансирования составила 10,17 млрд рублей. Благодаря нацпроекту удалось обновить более 100 км дорог регионального значения, капитально отремонтировать 33,8 км дорог Казанской агломерации, 23,6 км дорог Набережночелнинской агломерации и 4,6 км дорог Нижнекамской агломерации.

Новшеством прошедшего года стал старт программы по восстановлению мостов, которая позволила провести работы на 27 мостах. 15 из них, протяженностью более 510 погонных метров, введены в эксплуатацию — это 18% от общего количества мостов, запланированных к ремонту до 2024 года.

В рамках работы по внедрению информационно-технического сопровождения (ИТС) модернизировали 32 светофора в Казани и 10 — в Набережных Челнах. Кроме того, в республике установили 213 дополнительных камер видеонаблюдения и два видеорегистратора для дооснащения уже существующих светофорных объектов.

Также по этому направлению для Казанской агломерации поставили оборудование детекторов транспорта на пересечениях магистральных автомобильных дорог в количестве 30 штук, для Набережночелнинской агломерации — 19 штук.

Напомним, нацпроекты реализуются с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина.