В 2023 году на Казанском марафоне планируют собрать 20 тыс. спортсменов

В 2023 году организаторы намерены значительно увеличить количество участников Казанского марафона, собираясь привлечь около 20 тыс. спортсменов. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РТ сообщил руководитель ведомства Владимир Леонов.

«Казанский марафон — одно из титульных мероприятий нашей республики. В прошлом году мы собрали на нем свыше 12 тыс. участников из более чем 80 регионов страны. Задача этого года — собрать порядка 20 тыс. спортсменов», — заявил министр.

При этом Леонов подчеркнул, что такие планы основаны на запросе самих спортсменов. Уже сейчас поступило примерно 10 тыс. заявок со всей страны.