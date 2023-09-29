Молодежь Татарстана выиграла порядка 120 млн рублей в грантовых конкурсах

В 2023 году молодежь Татарстана стала активным участником всех федеральных и республиканских грантовых конкурсов. За девять месяцев молодые люди получили на реализацию своих проектов порядка 120 млн рублей, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В Татарстане живёт огромное количество талантливой молодежи. Наша задача как органов власти в целом дать им возможность самореализоваться. Гранты были и остаются одной из самых востребованных мер поддержки для молодых людей. Только в этом году наши ребята привлекли около 120 млн, а год ещё даже не закончен, впереди подведение итогов второго сезона конкурса грантов для физлиц и ещё несколько конкурсов, где молодые люди смогут получить средства на реализацию своего проекта. В сравнении с 2022 годом этот показатель уже в разы выше, там сумма за год составила 132 млн рублей», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Молодежь Татарстана приняла активное участие на всех федеральных площадках: это порядка 40 заездов и смен форумов, которые проводятся в различных регионах страны от Калининграда до Владивостока. На сегодняшний день в них поучаствовали порядка 600 человек.

Самое ближайшее событие в данном направлении — это окружной этап Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» в Чебоксарах, где с 30 сентября по 11 октября 142 представителя Татарстана будут защищать проекты перед экспертами.

Не менее важной формой поддержки является грантовая поддержка проектов молодежи. Ежегодно министерство проводит конкурс грантов для физических лиц. В этом году победителями конкурса стали 45 проектов по 14 различным номинациям на общую сумму 7 млн. рублей.

Отметим, что для сопровождения и помощи на всех этапах реализации проектов при Минмолодежи РТ создана АНО «Татарстан – территория возможностей». Специалисты помогают молодым людям правильно оформить грант, сформировать дорожную карту и в дальнейшем оказывают содействие.