В 2023 году Минтруд Татарстана зафиксировал исторический минимум безработицы

Татарстан на начало 2023 года лидирует по показателю занятости. Численность людей, имеющих работы, в нашем регионе составляет почти 63% при общем показателе по России в 60%, а по ПФО – в 59%. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«2022 год войдет в историю как год серьезных вызовов и для экономики, и для социальной сферы, и для каждой семьи. Были своевременно приняты превентивные меры на уровне Правительства Российской Федерации, предприятиям были оказаны отраслевые меры поддержки, льготное кредитование. Работодатели получили новые рынки сбыта продукции и новые источники сырья, выстроили новые логистические цепочки. Но главное в условиях кризиса – сохранение трудовых коллективов», – сказала она.

Спикер отметила, что в прошлом году в нашем регионе были организованы общественные работы для 1,2 тыс. безработных граждан, различными видами временной занятости удалось охватить 18 тыс. человек, которые находились под угрозой увольнения или перевода на неполный рабочий день. В результате сейчас уровень безработицы по республике зафиксирован на историческом минимуме, он в 1,5 раза ниже, чем в 2021 году, и составляет чуть более 7,2 тыс. человек