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Ру Тат
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Экология
7 января 2023  04:57

В 2023 году Минлесхоз РТ планирует оздоровить более 3 тыс. га лесов в Татарстане

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За 2023 год в лесах Татарстана планируются очередные санитарно-оздоровительные мероприятия для борьбы патологическими процессами, снижения ущерба от вредителей и болезней. Ожидается, что они охватят территорию площадью 3226 га, сообщает Минлесхоз РТ.

«Санитарно-оздоровительные мероприятия будут выполнены в течение года силами специалистов подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства РТ — лесхозов», — объяснили в ведомстве.

Особое внимание специалисты намерены уделить насаждениям, которые находятся рядом с автомобильными дорогами, населенными пунктами и социальными объектами.

#минлесхоз рт
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