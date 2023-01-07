В 2023 году Минлесхоз РТ планирует оздоровить более 3 тыс. га лесов в Татарстане

За 2023 год в лесах Татарстана планируются очередные санитарно-оздоровительные мероприятия для борьбы патологическими процессами, снижения ущерба от вредителей и болезней. Ожидается, что они охватят территорию площадью 3226 га, сообщает Минлесхоз РТ.

«Санитарно-оздоровительные мероприятия будут выполнены в течение года силами специалистов подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства РТ — лесхозов», — объяснили в ведомстве.

Особое внимание специалисты намерены уделить насаждениям, которые находятся рядом с автомобильными дорогами, населенными пунктами и социальными объектами.