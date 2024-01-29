В 2023 году казанцы стали реже разводиться

Казань в 2023 году удерживала лучший показатель по соотношению «брак-развод» среди городов-миллионников Приволжского федерального округа. Более того, в городе сохраняется тенденция к уменьшению числа разводов, рассказала на деловом понедельнике исполняющий обязанности начальника Управления ЗАГС Елена Студеникина.

Так, в 2023 году в столице Татарстана было оформлено чуть более 5 тыс. актовых записей о расторжении брака, что на 5,3% меньше, чем в 2022 году.

«Отмечу также, что более 73 расторжений брака Управлением ЗАГС города Казани оформлено в 2023 году по решению судов. Очень важно, чтобы судебная бракоразводная процедура не была формальной и скоротечной», – подчеркнула Студеникина.

Она также добавила, что в 2023 году психологи-медиаторы провели 192 встречи с парами, находящимися на грани развода.