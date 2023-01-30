В 2023 году Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на поддержку производителей радиоэлектроники

В этом году на поддержку предприятий радиоэлектронной промышленности направят 7,5 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на субсидии по банковским кредитам для производителей вычислительной техники, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Этот сектор имеет ключевое значение для цифровизации отраслей экономики и в целом для решения поставленных Президентом задач по достижению технологического суверенитета. В условиях внешних ограничений изменилась логистика поставок и, конечно, стоимость электронной компонентой базы», – сказал председатель Правительства на встрече с вице-премьерами.

Он напомнил, что для поддержки российских производителей вычислительной техники в прошлом году была запущена программа субсидирования процентных ставок по банковским кредитам, которая оказалась очень востребована. В связи с этим было принято решение продлить льготное финансирование отечественных предприятий. По словам Мишустина, с этого года займы под 5% с 1 года до 5 лет станут доступны и производителям офисного и телекоммуникационного оборудования.

«Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники и ускорить создание новых собственных высокотехнологичных производств в этом стратегически важном секторе», — подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, после начала военной спецоперации, о которой Президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, из России ушли крупные производители электронной и вычислительной техники, ПО и разработчики приложений. В ответ на это в России приняли решение наращивать местное производство.