В 2023 году к уголовной ответственности в Татарстане привлекли почти 700 участников ОПФ

За 2023 год в Татарстане к уголовной ответственности привлекли 697 участников организованных преступных формирований. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

Было раскрыто более 1200 совершенных членами ОПФ преступлений, а также возбуждено два уголовных дела по фактам организации преступного сообщества.

«Так, в Верховный суд было направлено уголовное дело о бандитизме в отношении лидеров и участников банды "Тукаевские". Был вынесен приговор за организацию ОПФ в отношении преступной группы Кахмазова и уголовного авторитета Авдиенко. 18 лет колонии дали Хачатряну за занятие высшего положения в преступной иерархии», – рассказал Соколов.

Врио министра внутренних дел по РТ подчеркнул, что приоритетом правоохранителей стало оперативное реагирование на любое проявление, любую информацию, связанную с деятельностью ОПФ. Было проведено 50 рейдов по местам их сборов, в процессе которых задержали 424 человека.