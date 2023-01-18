В 2023 году Индия может обогнать Китай по численности населения

В течение 2023 года Индия может обойти КНР по численности населения. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного на портале статистической организации World Population Review, передает ТАСС.

В работе отмечается, что «годовой темп роста [численности населения] Китая составит от минус 0,1% до минус 0,3%, в то время как темпы роста Индии составят от плюс 0,69% до плюс 0,92%».

Авторы утверждают, что население южноазиатской республики будет продолжать расти по крайней мере до 2050 года и к тому времени достигнет цифры в 1 670 490 000 человек. Согласно данным, на сегодня здесь проживают 1 422 706 266 человек, в КНР – 1 425 831 275.

Также прогнозы гласят, что к 2060 году население Китая сократится до 1,2 млрд человек, тогда как показатель соседнего государства увеличится почти до 1,7 млрд.

Ранее издание China News со ссылкой на доклад Государственного статистического управления КНР сообщало, что население страны уменьшилось впервые за 60 лет.