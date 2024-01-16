В 2023 году Госжилфонд передал детям-сиротам Татарстана 762 квартиры

В 2023 году участники программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Татарстане получили за счет государства 762 однокомнатные квартиры. Об этом сообщает Госжилфонд республики.

Полностью готовое для проживания благоустроенное жилье детям-сиротам было предоставлено в соципотечных домах, построенных за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ. Все квартиры имеют чистовую отделку, оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды (газа), электроэнергии, сообщили в ведомстве.

Передача квартир позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России. Нацпроект, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году.

Всего за последние 11 лет в рамках исполнения программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Госжилфонд передал ее участникам более 4700 квартир.

Ранее Госжилфонд ежегодно обеспечивал жильем около 300 детей-сирот. Начиная с 2020 года, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение об удвоении количества предоставляемого жилья детям-сиротам до 600 квартир в год.