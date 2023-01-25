В 2023 году государство предоставит предприятиям ОПК новый вид поддержки

В 2023 году предприятия ОПК, принявшие на работу людей из других регионов, смогут воспользоваться новой мерой господдержки. Ее представляет Социальный фонд России. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«В условиях нехватки кадров предлагается такой механизм, при котором работодатель, предоставивший работнику социальные гарантии, получает компенсацию от государства. Он может получить максимально до 12 минимальных размеров оплаты труда в качестве компенсации за принятого на работу сотрудника из другого субъекта», – проинформировала она.

Механизм работает следующим образом: к примеру, работодатель снял для работника из другого субъекта жилье либо потратил средства на его обучение, а этот человек отработал на предприятии три месяца. После указанного срока работодатель обращается в Социальный фонд и получает три минимальных размера оплаты труда. Еще через три месяца работодатель сможет получить еще три минимальных размера оплаты труда, так же как и по истечении 6 и 12 месяцев.

«Эта новая мера, которая планируется к реализации в 2023 году с сохранением других мер поддержки», – уточнила Тазетдинова.

По информации Минтруда Татарстана сейчас на предприятиях ОПК региона насчитывается около 4 тыс. вакантных рабочих мест.

Подробнее о ситуации на региональном рынке труда читайте в материале «Татар-информа».