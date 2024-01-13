В 2023 году на сельхозярмарках Татарстана реализовали продукцию на 1,5 млрд рублей

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По итогам 2023 года на традиционных ярмарках в Татарстане была реализована сельхозпродукция на общую сумму 1 млрд 530 млн рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«По итогам 23 ярмарок была реализована сельскохозяйственная продукция на общую сумму 1 млрд 530 млн рублей. Ярмарочные мероприятия очень востребованы среди татарстанцев, поскольку на них реализуется свежая, качественная продукция, сельхозтовары производителей по доступным и фиксированным ценам», — доложил министр.

Он доложил, что с 18 марта по 22 апреля и с 9 сентября по 24 декабря 2023 года традиционные сельскохозяйственные ярмарки проходили на 14 площадках города Казани, трех площадках Набережных Челнов и Нижнекамска, двух площадках Зеленодольского района и с различной периодичностью — в 26 муниципальных районах.

Совещание провел Раис РТ Рустам Минниханов.