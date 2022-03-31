В 2023 году часть экосбора направят на строительство мусороперерабатывающих заводов

С 2023 года часть средств, поступающих в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направляться на субсидирование компаний и ИП, производящих товары из переработанных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора, а правила предоставления субсидий утвердит наблюдательный совет „Российского экологического оператора“», — говорится в сообщении.

Это новшество позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки — от сбора сырья до выпуска готовых изделий. Основную часть экосбора намерены направлять на создание мусороперерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Реализация «мусорной» реформы началась в России в январе 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы мусора, вывозимого на полигоны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2021 году в Татарстане было реконструировано и построено более 200 контейнерных площадок. В настоящее время потребность в них по республике превышает 7 тыс.