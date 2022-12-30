С 2023 года доходы по вкладам россиян вновь начнут облагать налогами

В 2023 году россияне вновь начнут платить налоги по доходам со вкладов. Ими будут облагаться процентные доходы выше 75 тыс. рублей, если ключевая ставка не превысит 7,5%, объясняют «Известия».

Налог не взимался с весны 2022 года, впервые после паузы его придется заплатить по итогам 2023-го, объяснили в Минфине РФ.

При этом сам налог претерпел изменения. Его ставка останется на прежнем уровне — 13%, однако расчет процентного дохода, который не подлежит обложению, будет проходить по-другому: 1 млн рублей умножить на величину ключевой ставки на 2023 год.

Таким образом, если вклад сроком на год был открыт в марте 2022 года под 15% годовых, а в конце срока владелец пополнил его на 700 тыс. рублей, его доход составит 105 тыс. рублей. Получит он его в марте 2023-го. И если уровень ключевой ставки при этом останется на уровне 7,5%, необлагаемая налогом часть дохода составит 75 тыс. рублей. Таким образом, клиент заплатит 13%-й налог не с полной суммы, а с 30 тыс. рублей.

Как добавляют эксперты, при начислении налога будут учитываться все вклады жителя РФ, накопительные и прочие счета, кроме эскроу и депозитов со ставкой не более 1%.