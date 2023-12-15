В 2023 году число обращений к бизнес-омбудсмену РТ сократилось более чем на 2 тысячи

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В текущем году в адрес Уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева поступило в общей сложности 1145 устных и письменных обращений от представителей бизнеса. В 2022 году их число составило 3152. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского бизнес-омбудсмена.

«Все поступающие в мой адрес обращения находятся на контроле. В 75% случаев нам удалось защитить интересы предпринимателей, по остальным даны подробные юридические консультации», — заявил Абдулганиев на встрече с общественными представителями в муниципалитетах и городских округах РТ в режиме видеоконференции.

Подводя предварительные итоги уходящего года, он отметил, что чаще всего бизнесмены обращаются с вопросами о мерах поддержки малых и средних предприятий и сельхозпредприятий, грантах для молодых предпринимателей, проведении проверок и работе судебных приставов. Также их интересуют и проблемы нарушения авторских прав, аренда или покупка муниципальных земельных участков.

Бизнес-амбудсмен Татарстана поблагодарил общественных деятелей за активное участие в подготовке ко встрече Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с бизнесменами РТ, которая состоялась в апреле этого года.

По словам Абдулганиева, они также внесли большой вклад в проведение 39 круглых столов и обучающих вебинаров, организованных его Общественной приемной.