Большую часть российского бизнеса освободят от проверок в 2023 году

В 2023 году предприятия и организации, работа которых не относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, освободят от проверок. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба Кабмина, документ подготовлен в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина, данного в ходе XXV Петербургского международного экономического форума.

Постановление также предусматривает ограничение на проверки промышленных объектов, которые не являются опасными производственными объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса.

Отмечается, что у предпринимателей будет возможность обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия не предусмотрено штрафов и наказаний.

