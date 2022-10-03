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Экономика
3 октября 2022  12:22

Большую часть российского бизнеса освободят от проверок в 2023 году

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В 2023 году предприятия и организации, работа которых не относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, освободят от проверок. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба Кабмина, документ подготовлен в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина, данного в ходе XXV Петербургского международного экономического форума.

Постановление также предусматривает ограничение на проверки промышленных объектов, которые не являются опасными производственными объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса.

Отмечается, что у предпринимателей будет возможность обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия не предусмотрено штрафов и наказаний.
 

 

#кабмин #бизнес #проверки
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