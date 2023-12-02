В 2023 году более 23 тыс. татарстанских семей направили маткапитал на покупку жилья

В 2023 году в Татарстане более 23 тыс. семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, на получение ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком трех лет – 9 378 семей, свыше 7 000 - на обучение детей. Такие данные приводит Минэкономики РТ. В ведомстве напомнили, что средства маткапитала также можно направить на реабилитацию ребенка с инвалидностью или будущую пенсию мамы.

Всего с начала текущего года более 20 тыс. семей в Республике Татарстан получили материнский (семейный) капитал по национальному проекту «Демография». Из них более 19 тыс. семей оформили выплату в проактивном режиме, без дополнительных заявлений на ее получение.

С начала действия программы обладателями маткапитала в Республике Татарстан стали 400 тыс. жителей. Напомним, что с февраля текущего года размер материнского капитала на первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года, составил 586 947 рублей.

По данным Министерства экономики РТ, в 2023 году в Татарстане на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрено 2,6 млрд рублей. Из них 1,9 млрд рублей направлено на поддержку семей с детьми: для отдельных категорий семей, воспитывающих детей, предусмотрены ежемесячные и единовременные выплаты. Самой крупной в денежном выражении мерой социальной поддержки при рождении детей является материнский (семейный) капитал.

Среди ключевых целей нацпроекта «Демография» — поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента России Владимира Путина.