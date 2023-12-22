В 2023 году более 10 тысяч татарстанцев подписали контракт с Минобороны

В Республике Татарстан с начала года контракт с Минобороны подписали более 10 тысяч человек. Об этом газете «Республика Татарстан» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани майор Рустам Сафиуллин.

«Количество подписавших контракт с Минобороны в разы больше, чем в прошлом году. И их число постоянно увеличивается, приток желающих служить Родине продолжается. Служба по контракту сегодня уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. В семьях очень многих наших соотечественников есть родственники, близкие, которые проходят военную службу на передовой», – сказал он.

По словам начальника пункта отбора, популярность контрактной службы связана не только с высоким денежным довольствием военнослужащих и с имеющимися социальными мерами поддержки, но и с одобрением общества.

«На своей недавней прямой линии с согражданами Президент Владимир Путин сообщил, что с начала года на контракт принято 486 тысяч человек — больше, чем планировалось. Татарстан на этом фоне смотрится весьма достойно – в республике с начала года контракт с Минобороны подписали более 10 тысяч человек. И цифра эта пока предварительная», – отметил Рустам Сафиуллин.