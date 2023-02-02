В 2023 году благоустроят двор трех домов по улице Баумана

В новом году дворовая территория домов №22, 24, 26 по улице Баумана попала в республиканскую программу благоустройства «Наш двор». Об этом на отчетном совещании по итогам работы за год доложил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

Он рассказал, что обновление пешеходной улицы в 2023-м продолжится ремонтом в трех домах – объектов культурного наследия. Так, работы собственники начинали еще в прошлом году – это Дом Маркова (Баумана, 27), Дом Григорьева (Баумана, 58) и здание гостиницы «Коммерческие номера» (Баумана, 86).

В ходе реконструкции главной пешеходной улицы в прошлом году было высажено 3 795 кустарников, заменено 2 760 кв. метров брусчатки на разрушенных участках, отремонтировано 72 опоры освещения, заменено 144 светодиодных светильника, а также установлено дополнительно 20 скамеек различных видов, девять сферических вазонов и 40 урн. Кроме того, представители бизнес-сообщества за свой счет обновили брусчатку у своих торговых точек и была отремонтирована копия кареты Екатерины Великой, передает пресс-служба мэрии.