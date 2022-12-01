В 2023 году «АвтоВАЗ» планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada

Только в будущем году «Авто ВАЗ» начнет поставки моделей новой серии автомобилей Lada, оснащенных минимальным количеством импортных комплектующих. Экспортировать планируется порядка 20 тыс. машин, расширяя рынки сбыта, сообщил президент предприятия Максим Соколов.

Сейчас экспорт идет из произведенных ранее партий автомобилей, отметил Соколов. «То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного "АвтоВАЗа", но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем», – цитирует его РИА Новости.

Поставить 20 тыс. авто предприятие планирует на рынки Беларуси, Казахстана и «возможно некоторые другие рынки стран СНГ». Производство этих машин «Авто ВАЗ» запустил в июне.

В этом году предприятие перезапустило производство в Чечне и готово к возобновлению производства Lada на казахстанском заводе «Сарыаркаавтопром», добавил Соколов.

Кроме того, «АвтоВАЗ», по его словам, изучает новые экспортные рынки для поставок автомобилей Lada, прежде всего – в страны Африки.