В 2023 году автоинспекторам Татарстана более 50 раз пытались дать взятки

В 2023 году в Татарстане выявили 55 фактов покушения на подкуп инспекторов ГИБДД и 598 фактов коррупционных правонарушений. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

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В свою очередь с начала 2024 года автоинспекторами пресечено 4 факта дачи взятки и 8 фактов коррупционных правонарушений.

Так, в Верхнеуслонском районе РТ вынесли приговор мужчине, пытавшемуся подкупить автоинспектора. В августе 2023 года в отношении мужчины был составлен протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался подкупить полицейского, передав ему взятку в размере 100 тысяч рублей, но тот отказался. В итоге суд приговорил татарстанца к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

В ведомстве напоминают: попытка дать взятку сотруднику ГИБДД может привести к штрафу, исправительным работам или лишению свободы.