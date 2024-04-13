В 2023 году 432 молодые семьи из Татарстана приобрели жилье по программе «Молодая семья»

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В прошлом, 2023 году 432 молодые семьи из Татарстана смогли приобрести жилье по программе «Молодая семья». В настоящее время идет заявочная кампания на получение государственных выплат молодым семьям в 2025 году по программе «Молодая семья» – субсидии «Обеспечение жильем молодых семей». Согласно решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова республиканское финансирование указанной программы субсидий на 2023-2025 годы ежегодно составляет 100 млн руб.

Вступить в программу и получить господдержку в форме невозвратной субсидии 30-35% от нормативной стоимости жилья могут молодые семьи из всех городов и районов Татарстана. В 2024 году максимальный объем господдержки семьи, состоящей из двух человек, составляет около двух млн руб., из трех человек – почти 2,5 млн руб., из четырех человек – 3,3 млн руб., для семей из пяти человек – более 4,1 млн руб.

Для получения субсидии в 2025 году в марте-апреле 2024 года семье необходимо обратиться в исполком муниципалитета по месту регистрации (прописки), сообщает Минмолодежи РТ. Получить субсидии могут молодые семьи, которые еще не состоят в программе, и молодые семьи, уже вступившие в программу ранее в прошлые годы – для оформления субсидии в 2025 году.

Более подробная информация о том, куда обращаться молодой семье, чтобы оформить документы, можно на сайте Министерства по делам молодежи РТ.

Реализация республиканского регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» и субсидирования по программе «Молодая семья» соответствует достижению целей и задач национального проекта «Демография».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».