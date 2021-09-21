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Ру Тат
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21 сентября 2021  15:46

За счет повышения МРОТ в 2022 году вырастет зарплата почти трех миллионов россиян

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Со следующего года за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) вырастет заработная плата почти трех миллионов россиян. Об этом, как передает ТАСС, сегодня на заседании Правительства РФ заявил Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек», — цитирует издание главу российского Правительства.

Закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января текущего года в декабре 2020 года подписал Президент России Владимир Путин. Согласно этому документу, показатели рассчитываются исходя из медианного дохода, а не из потребительской корзины.

#мрот #минимальный размер оплаты труда #михаил мишустин
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