За счет повышения МРОТ в 2022 году вырастет зарплата почти трех миллионов россиян
Со следующего года за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) вырастет заработная плата почти трех миллионов россиян. Об этом, как передает ТАСС, сегодня на заседании Правительства РФ заявил Премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек», — цитирует издание главу российского Правительства.
Закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января текущего года в декабре 2020 года подписал Президент России Владимир Путин. Согласно этому документу, показатели рассчитываются исходя из медианного дохода, а не из потребительской корзины.