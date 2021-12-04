В 2022 году все врачи Татарстана должны получить электронные цифровые подписи

В 2022 году, который в Татарстане объявлен Годом цифровизации, все врачи республики должны получить электронные цифровые подписи. Об этом рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в программе «Интервью без галстука» генеральному директору телеканала «Татарстан 24» Андрею Кузьмину.

Глава Минцифры республики обратил внимание на то, что по закону врач должен записывать диагноз и лечение на бумаге, а потом вносить все данные в компьютер. Однако внесенные еще в 2020 году законодательные изменения позволяют «при наличии электронной цифровой подписи вносить данные однократно — только в компьютер».

«Инициатива поддержана Президентом РТ [Рустамом Миннихановым]. Все сотрудники медицинских учреждений в следующем году будут обеспечены электронной цифровой подписью», — заверил Айрат Хайруллин.

По словам министра, самое главное — чтобы врач как можно меньше времени тратил на ввод информации в компьютер, и как можно больше внимания уделял пациенту. «Пациентоориентированность должна стать во главу угла», — подчеркнул он.

Соответственно, уточнил Хайруллин, целью является не отказ от бумаги как таковой, а сокращение времени, которое тратится на заполнение документов. Например, необходим алгоритм, позволяющий расшифровывать информацию, которую многие врачи записывают на диктофон.