В 2022 году все объекты молодежной политики планируют обеспечить сетью WI-FI

Основной запрос молодежи — это наличие интернета на всех объектах молодежной политики. Однако на данный момент не все из них обеспечены сетью WI-FI. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ рассказал глава ведомства Тимур Сулейманов.

«Один из запросов молодежи сегодня к любому объекту — это наличие Wi-Fi. К сожалению, этот запрос выполняется далеко не везде. В конце года мы провели анализ, который показал, что многие объекты отрасли сегодня не обеспечены интернетом», — признал министр.

При этом он подчеркнул, что 2022 год объявлен в Татарстане Годом цифровизации, что является замечательным подспорьем для решения соответствующего вопроса.