В 2022 году Visa поднимет комиссию за оплату картой в магазинах

Со следующего года международная платежная система Visa планирует увеличить в России ряд межбанковских комиссий, взимаемых за оплату картами. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе системы объяснили, что такие меры периодически предпринимаются в целях развития электронных платежей и сети их приема на рынке.

«Изменение программ нацелено на проведение тарифной политики в соответствии с текущими рыночными реалиями. Межбанковские комиссии играют важную роль в развитии рынка электронных платежей, мотивируя участников рынка обеспечивать как эмиссию платежных решений, так и их прием», — отметили представители Visa.

Специалисты подчеркнули, что межбанковская комиссия не является доходом платежной системы, потому что банк-эквайер направляет ее банку-эмитенту от общего платежа.

«Платежная система Visa действует в интересах всех участников рынка, включая конечных потребителей, напомнили в пресс-службе платежной системы. — Перекос в оптимизации уровня доходности бизнеса в пользу любого из участников платежного рынка может нарушить этот баланс и снизить привлекательность платежных инструментов для потребителей».

В апреле пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не исключает возможность отключения страны от западных платежных систем. На это Visa и MasterCard ответили, что не планируют прекращать деятельность в России, работа ведется в прежнем режиме.