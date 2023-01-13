В 2022 году вдвое снизилось количество несчастных случаев на стройплощадках

В 2022 году в строительной отрасли республики произошло 11 несчастных случаев, в том числе шесть – со смертельным исходом. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Согласно данным ведомства, порядка 72% всех произошедших инцидентов – это падение с высоты и обрушение предметов. Также приводятся цифры за 2021 год: за этот период случилось 22 несчастных случаях, из них девять – со смертельным исходом.

Контрольно-надзорные мероприятия в строительной отрасли осуществляются систематически. Начиная с января республиканскими СРО проведено 2 028 проверок, инспекцией Госстройнадзора – 1 553 контрольно-надзорных мероприятия, по итогам которых вынесено 74 постановления на общую сумму 1 млн 925 тысяч рублей. Министр отметил, что отрицательная тенденция по выявлению нарушений, увы, остается в силе – зафиксировано 1 004 случая несоблюдения норм охраны труда, нарушения устраняются оперативно.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.