В 2022 году в Татарстане уволилась треть состава мировых судей

На высокую текучку кадров среди мировых судей сегодня обратил внимание председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов. Со своим докладом он выступил на итоговой коллегии Министерства юстиции Татарстана.

«За 2022 год уволились 38 процентов кадрового состава мировых судей, если быть точным – 259 человек», – уточнил Гилазов.

Говорить о том, что текучка может быть связана с высокой нагрузкой на судей, не стоит, предупреждает председатель Верховного суда. В среднем каждый месяц мировые судьи рассматривают порядка 350 дел, в то время как в соседних регионах страны нагрузка на судей в разы больше.

«Согласно нашим данным, из 14 субъектов Приволжского федерального округа Татарстан находится на 13 месте. Разговоров о том, что мировые судьи испытывают высокую нагрузку, быть не должно», – резюмировал Гилазов.