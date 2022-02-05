В 2022 году в Татарстане проведут капремонт 769 многоквартирных домов

В 2022 году программа капремонта охватит 769 многоквартирных домов. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Всего будут отремонтированы объекты площадью 4,7 млн кв. метров. Финансовый объем программы определен на уровне 6 млрд 441 млн рублей, передает пресс-служба Президента РТ.

Марат Айзатуллин также доложил, что динамика предоставления муниципалитетами документов в Фонд ЖКХ для дальнейшего формирования аукционных лотов остается низкой. Три муниципальных образования не представили документы на 112 многоквартирных домов.

Распоряжениями Кабмина РТ утверждается 31 программа строительства и капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, а также программ модернизации ЖКХ. Из них по трем проекты распоряжений поступили в Кабмин. Две программы находятся на межведомственном согласовании, еще две в работе.