В 2022 году в Татарстане построят и отремонтируют 37 спортивных объектов

В текущем 2022 году в Татарстане возведут 11 спортивных объектов, а еще 26 объектов капитально отремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

В частности, по республиканской программе капитального ремонта спортивных объектов обновят 24 различных сооружения, восемь из которых расположены в Казани. Общие затраты бюджета РТ на работы по программе составят 117,7 млн рублей.

В столице Татарстана обновят в том числе спортивный центр «Динамо», детский спортивно-патриотический клуб «Нур», спортивную школу олимпийского резерва «Авиатор» и спортивную школу «Савиново». Дороже всего обойдется ремонт Казанского училища олимпийского резерва, на который выделят более 32,7 млн рублей.

Кроме того, два спортивных зала в школах Апастовского и Бавлинского районов отремонтируют в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Возвести же в Татарстане предполагается 11 малобюджетных спортивных объектов. Планируемые траты равняются 500 млн рублей. В том числе в Казани создадут три универсальных площадки: на улицах Беломорская и Хади Такташа, а также на Оренбургском тракте. Помимо этого, еще одну площадку, которая появится на территории спортивной школы «Волна» в Ново-Савиновском районе, пока только спроектируют.

Как отмечает пресс-служба АНО «Диалог Регионы» в РТ, всего в России в этом году собираются открыть не менее 145 спортивных объектов. По заявлению вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко, они появятся в 50 субъектах Федерации.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.