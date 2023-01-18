В 2022 году в Татарстане построили больше 15 тыс. индивидуальных жилых домов

По итогам 2022 года в Татарстане было построено и поставлено на кадастровый учет более 15 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 2,2 млн кв. метров. В том числе в сельской местности возведено 9,2 тыс. домов, на земельных участках, предназначенных для садоводства, — 1,6 тыс., сообщает пресс-служба татарстанского Росреестра.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по РТ Лилии Бургановой, в основном жители республики предпочитают возводить дома из кирпича. С помощью этого материала построено порядка 7 тыс. домов.

Впрочем, популярно и деревянное домостроение. В прошлом году из дерева было возведено 2 тыс. домов. Другой материал, который часто используются в регионе при строительстве частных жилых домов, — это монолит. В прошлом году из него возведено 950 объектов.

Самыми редкими материалами оказались камень (34 дома) и бетонные панели (всего пять домов). Половина построенных домов — одноэтажные, двухэтажные дома составляют 46%, и всего 4% — трехэтажные. При этом средняя площадь дома равняется 145 кв. метров.

Что касается покупки жилых домов, то по данным ведомства в 2022 году в Татарстане зарегистрировано 18,5 тыс. договоров купли-продажи. Из них 3,1 тыс. — на жилые дома, расположенные в Казани. При этом почти 10 тыс. домов было приобретено в ипотеку.

В Управлении Росреестра по РТ напоминают: чтобы поддержать покупательский спрос на деревянные дома заводского изготовления, в конце 2022 года Правительство РФ заявило о решении субсидировать скидку на покупку деревянных домов. Она распространяется на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей. При этом предприниматели должны предоставить покупателям скидки до 10% стоимости дома.

По данным Минстроя РТ, план по строительству жилья на 2022 год существенно перевыполнен: сдано более 3 млн кв. метров, что на 24% больше запланированных годовых показателей. Из них большая часть — это индивидуальное жилищное строительство, на втором месте — многоквартирное инвестиционное жилье. По оценке министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, в этом году планируется построить 1,4 млн кв. метров индивидуального жилья.