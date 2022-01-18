В 2022 году в Татарстане начнутся берегоукрепительные работы в Камском Устье и ремонт 14 ГТС. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой коллегии ведомства.

«Реализацию природоохранных мероприятий активно осуществляет ФГУ „Средволгаводхоз“. В этом году они приступают к расчистке протоков на Куйбышевском водохранилище у поселка Займище, продолжат работы по дноуглублению у города Болгар. Это обеспечит безопасное судоходство. В Набережных Челнах знаковым мероприятием станет расчистка реки Мелекески», — сказал он.

Спикер пояснил, что будет проведена совместная работа. Расчистку в пределах подпора водохранилища проведет «Средволгаводхоз», а работы, которые планируется провести выше по течению, — задача экологов, которую им предстоит выполнить в будущем.