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Ру Тат
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Спорт
23 декабря 2021  18:20
Арсений Каримов

В 2022 году в Татарстане 17 спортивных объектов будут капитально отремонтированы

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В Татарстане продолжается программа реновации спортивных объектов. Так, за все время ее реализации отремонтированы 47 объектов, включая 17 в 2021 году. Таков план и на 2022 год. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«В 2021 году 17, сейчас мы сформировали программу по ремонту объектов в таком же объеме. Итогом стало улучшение условий для занятия спортом более чем для 35 тыс. детей в республике», — отметил Леонов.

Он добавил, что на федеральном уровне им был поднят вопрос софинансирования капитального ремонта спортивных объектов, которые находятся не только в федеральной собственности, но и в муниципальной.   

#владимир леонов #капитальный ремонт
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