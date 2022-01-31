В 2022 году в Татарстане будут отремонтированы семь детских оздоровительных лагерей

В этом году в Татарстане проведут реновацию в семи детских оздоровительных лагерях. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ рассказал руководитель ведомства Тимур Сулейманов.

«Уже три года реализуется масштабная программа строительства и капитального ремонта учреждений отдыха. В планах провести комплексную реновацию в лагерях Бавлинского, Атнинского, Апастовского, Новошешминского, Сабинского районов, завершить ремонт спортивного лагеря „Молодая Гвардия“ и лагеря „Искра“ в Казани», — сообщил министр.

Кроме того, совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана продолжится программа строительства и капитального ремонта дорог. В этом году будут построены подъездные пути еще к шести лагерям, добавил Сулейманов.

Он напомнил, что в 2021 году совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана была обновлена инфраструктура в семи лагерях. В частности, например, открыт лагерь «Мирас — Наследие», который реализует концепцию «Национальное — актуальным», а также лагерь с туристско-краеведческой тематикой «Юнитур».