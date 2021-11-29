В 2022 году в РТ заработает открытая электронная очередь на прием детей в первый класс

С апреля 2022 года у татарстанцев появится возможность подать весь пакет о приеме ребенка в первый класс в электронном виде. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра образования и науки РТ, руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

Отметим, что ранее онлайн можно было подать только заявление, после чего родители были обязаны представить необходимые документы в образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней. Теперь весь перечень документов можно будет прикрепить к заявлению в электронном виде.

«Следующее нововведение – это формирование открытой, публичной электронной очереди по примеру детского сада. Мы планируем запустить этот формат с 1 апреля 2022 года для того, чтобы каждый заявитель видел, каким он в очереди является и почему эта очередь двигается», – рассказал Музипов.

По его словам, в последнем столбце очереди будет указано, имеет ли ребенок преимущественное право для зачисления в данную школу. Например, если старшие братья и сестры ребенка учатся в этой школе, или ребенок проживает на прикрепленной к школе территории – то у него есть преимущественное право.

«Очередь может меняться в независимости от того, в какой период времени ты подал документ, чтобы это было прозрачно, чтобы каждый родитель понимал, почему он движется в этой очереди вверх или вниз, мы планируем публиковать публичный реестр в режиме онлайн», – поделился спикер.

Кроме того, подчеркнул Музипов, такая система лишит руководителей образовательных учреждений возможности самостоятельно влиять на очередь.