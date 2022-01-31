В 2022 году в РТ на инфраструктуру объектов молодежной политики потратят 2 млрд рублей

Фото: архив ИА «Татар-информ», Егор Никитин

В 2022 году в Татарстане выделено примерно 2 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов на объектах молодежной политики. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ рассказал руководитель ведомства Тимур Сулейманов.

«Именно востребованная современная инфраструктура — базовый фактор, который определяет условия для остальной деятельности. В этом году на разработку и реализацию 44 инфраструктурных проектов предусмотрено почти 2 млрд рублей», — подчеркнул докладчик.

По словам министра, чтобы эти объекты были востребованы, в разработке проектов участвует сама молодежь, которая и определяет, что именно будет находиться в молодежном центре или подростковом клубе.