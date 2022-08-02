В 2022 году в России создадут 34 объекта для размещения отходов

В течение этого года в России планируется создать 34 объекта для размещения отходов, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В приоритете остается не захоронение, а утилизация и переработка мусора, добавил Буцаев. По его словам, к 2030 году в РФ планируется перебатывать или утилизировать не менее 50% от общего объема доходов. Однако пока этот показатель не достигнут, нужны новые места для захоронения ТКО (твердые коммунальные отходы – прим.ред).

«Количество объектов размещения будет уменьшаться. Но в настоящий момент мы их вынуждены создавать, потому что для того, чтобы прийти к целевым показателям, нам нужна определенная этапность», — пояснил Бусаев, добавив, что из 34 запланированных объектов девять уже ввели в эксплуатацию.