В 2022 году в России начнут исследования единой вакцины от гриппа и Covid-19

Клинические исследования совмещенной вакцины от гриппа и Covid-19 в России начнутся во второй половине 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «Ростех».

«Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Всего одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. Клинические исследования препарата начнутся во второй половине 2022 года», – сказано в сообщении.

Отмечается, что новая вакцина соединит в себе компоненты препарата против четырех штаммов вирусов гриппа, созданного госкорпорацией и вакцинная платформа, запатентованная ИСКЧ. Выпускать препарат планируют на одном из фармацевтических заводов «Нацимбио».