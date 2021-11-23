В 2022 году в Нижнекамском районе планируют собрать более чем 2 млрд рублей НДФЛ

Ожидается, что в 2022 году НДФЛ, обязательный к уплате на территории Нижнекамского района Татарстана, составит 2 млрд 105 млн рублей. Об этом на публичных слушаниях по бюджетам города и района сообщила руководитель муниципального Департамента по бюджету и финансам Светлана Логинова.

Докладчик пояснила, что налог на доходы физических лиц, как и в прежние годы, занимает первое место в доходах местного бюджета. Это 54% от суммы собственных доходов.

«Бюджетным законодательством установлены нормативы поступления НДФЛ, которые зависят от уровня бюджета, — пояснила специалист. — То есть в республиканский бюджет поступает 85% от общей суммы начисленного НДФЛ, а в бюджет района — 15%».

При этом прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет Нижнекамского муниципального района составляет 2 млрд 249 млн рублей в 2023 году и 2 млрд 394 млн — в 2024-м.

Основная часть НДФЛ традиционно поступает от ведущих предприятий города. «Самым крупным налогоплательщиком является, конечно, ПАО „Нижнекамскнефтехим“, чья доля в общей сумме налога составляет 22,1%. На втором месте — все бюджетные учреждения. Их доля равняется 12,1%», — сообщила Логинова.

Кроме того, в числе самых крупных налогоплательщиков района — АО «ТАНЕКО» (8,6%), АО «Таиф-НК» (6,2%) и предприятия шинного бизнеса группы «Татнефть» (9,7%).